Медики определили лучший возраст женщины для деторождения

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Начиная с 20 лет, женщины могут смело беременеть.Британские ученые выяснили, что женский организм готовый к зачатию, как только начинается менструация.Однако, если обращать внимание на все факторы, то идеальным возрастом для зачатия считается с 20 до 35 лет.Ученые отмечают, что после 35 лет существует больший риск развития разных хромосомных нарушений, а также оплодотворения нескольких яйцеклеток.Врачи рекомендуют женщинам после 35 лет уделять своему здоровью больше внимания и приглядываться к разным сигналам организма. Также существует вероятность того, что процесс восстановления после родов будет длительней.Также мы писали, ученые установили, какие женские наряды больше всего привлекают мужчин. Дизайнеры собрали целую подборку одежды для девушек, которые постоянно хотят находиться в центре мужского внимания.