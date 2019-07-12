Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой

Вполне возможно, что причиной эпидемии старческого слабоумия, болезней сердца и даже рака в современном мире является разновидность токсических субстанций в переработанных продуктах питания.Речь идёт о конечных продуктах гликирования или AGEs.Белки или жиры, подвергшиеся процессу гликирования углеводами, встречаются практически во всех продуктах питания в той или иной степени. Однако значительно в больших количествах они содержатся в переработанной пище, содержащей много белков и сахаров. К таким продуктам относят, к примеру, колбасу, пиццу, бургеры, бекон и сосиски.Эти продукты готовятся при повышенной температуре, из-за чего содержание конечных продуктов гликирования вырастает. Их больше в жареной пище, чем в той, которую готовили на пару или варили.Повышенная температура заставляет эти белки и сахара вступать в совместную реакцию, что делает их содержащими очень высокий уровень AGEs.За последние 10 лет ученые не раз приходили к выводу о том, что конечные продукты гликирования могут приводить к хроническим воспалительным процессам в организме, особенно к тем, которые происходят в жизненно важных органах. Эти воспаления, как полагает ряд ученых, увеличивают риск болезней сердца и рака. Более того, они могут быть одной из прямых причин развития старческого слабоумия.На прошедшей в городе Глазго конференции Европейского сообщества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутриционистики, ученые высказали предположение о воздействии AGEs на детей. В частности, установлено, что страдающие от пищевых аллергий дети имеют повышенный уровень конечных продуктов гликирования. Кроме того, они употребляют и большее количество так называемых «пустых» калорий.