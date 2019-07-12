Названы препараты, которые увеличивают риск инсульта

Но основе анализа данных почти миллиона человек новое исследование ученых из США опровергает утверждения о том, что все пищевые добавки могут защитить здоровье человека.Исследователи даже предупредили, что прием кальция и витамина D на самом деле может быть вредным и увеличить риск инсульта.Сотрудники Медицинской школы Университета Западной Вирджинии изучили результаты 277 исследований, в которых изучалось влияние различных пищевых добавок и диет. Анализ также охватывал показатели смертности и распространенности сердечно-сосудистых заболеваний.Результаты показывают, что среди всех изученных пищевых добавок только фолиевая кислота и omega-3 оказались эффективными. Прием кальция, витамина D, бета-каротина и антиоксидантов не оказывает никакого влияния на продолжительность жизни и риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.