Названы препараты, которые увеличивают риск инсульта
Исследователи даже предупредили, что прием кальция и витамина D на самом деле может быть вредным и увеличить риск инсульта.
Сотрудники Медицинской школы Университета Западной Вирджинии изучили результаты 277 исследований, в которых изучалось влияние различных пищевых добавок и диет. Анализ также охватывал показатели смертности и распространенности сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты показывают, что среди всех изученных пищевых добавок только фолиевая кислота и omega-3 оказались эффективными. Прием кальция, витамина D, бета-каротина и антиоксидантов не оказывает никакого влияния на продолжительность жизни и риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stulout в категорию Неврология
Добавить комментарий