Ученые назвали новый метод похудения

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Эти факторы приводят к снижению чувствительности к инсулину.Ученые из США рассказали, что те, кто хотят похудеть и обезопасить себя от болезней, которые могут быть следствием ожирения, должны сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.Исследователи пришли к выводу, что именно состояние мышц влияет на процесс потери веса. Слабость мышц связана с частыми стрессами, отсутствием физической активности и влиянием питания на организм. Эти факторы приводят к снижению чувствительности к инсулину, увеличивая риск развития диабета, а также заболеваний сердца и сосудов.По словам автора исследования Райана Харриса, при похудении нужно сделать упор именно на качество мышечной ткани, чтобы улучшить метаболизм и сердечно-сосудистое здоровье.Одно из преимуществ мускул для здоровья состоит в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови.