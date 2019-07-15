Ученые рассказали, как загрязненный воздух влияет на беременность

У потомства женщин, подвергшихся во время беременности активному воздействию загрязнителей, может быть пониженный коэффициент интеллекта. Однако этот процесс реально предотвратить.К такому выводу пришли американские ученые из Вашингтонского университета.Специалисты проанализировали данные почти тысячи беременных женщин, затем оценили уровень IQ их детей в возрасте от 4 до 6 лет. В частности, эксперты изучили влияние на умственные способности загрязняющих частиц PM10.Было установлено: у детей, чьи матери подверглись активному воздействию токсичных веществ в атмосфере, показатели IQ были на 2,5 балла ниже, чем у детей с незначительной степенью воздействия.Примечательно, что разница в 2,5 балла увеличивалась до 6,8 балла, если уровень фолиевой кислоты у матерей во время беременности был недостаточным. Зато высокая концентрация фолата полностью препятствовала негативному воздействию PM10 на формирование интеллекта у ребенка.Исследователи объясняют это тем, что достаточный уровень фолата увеличивает антиоксидантную способность организма, защищает его от окислительного стресса, связанного с воздействием вредным соединений.Эксперты подчеркивают: исследование показало важность фолиевой кислоты для беременных женщин. Ее дефицит повышает риск развития дефектов нервной трубки у плода. Однако оптимальные дозы лекарства должен назначать квалифицированный врач.