Ученые выяснили, почему женщины стареют быстрее мужчин

Исследователи из Австрии задались вопросом, почему часто у женщин признаки старения проявляются куда сильнее, нежели у мужчин.Проведя масштабное наблюдение, они пришли к выводу, что всему виной менопауза, которая снижает эластичность кожи.Для того, чтобы доказать свое предположение, научные сотрудники Венского университета провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 600 человек. Добровольцы были разного возраста (от 26 до 90 лет) и пола, что дало возможность полностью изучить вопрос старения.Как показало исследование, в наибольшей степени лица человека начинают меняться примерно в 40-50 лет. Однако в этом возрасте женщины начинают стареть вдвое быстрее, чем мужчины. И связано такое внезапное ускорение с менопаузой, уверены ученые. То есть те процессы, которые с ней связаны.Во время менопаузы женский организм теряет эстроген, а это, в свою очередь, снижает производство в организме коллагена. В результате этой реакции кожа на лице начинает обвисать, а старение происходит значительно быстрее.Однако спустя несколько лет потеря необходимого эстрогена заметно снижается, а вместе с тем падает и скорость старения. С этого момента процесс старения у мужчин и женщин выравнивается.