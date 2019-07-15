Врачи объяснили, чем опасна жаренная пища

Ни для кого не секрет, что жирная, жаренная пища вредит нашей фигуре и прибавляет лишние сантиметры на талии.Однако, не всем известно, что такая продукция блокирует кровеносные сосуды, снабжающие сердце. Этот вывод сделан после многих лет исследований с противоречивыми результатами.Часть исследований приходили к выводу о том, что этот риск существует, а некоторое количество научных работ давало противоположные результаты. И вот теперь исследование с участием более 150 000 человек доказало, что употребление жареных продуктов вроде картофеля, пончиков или луковых колец даже один раз в неделю уже увеличивает риск болезни коронарных артерий.Чем более сильную прожарку для своих блюд выбирают люди, тем выше опасность этой болезни, как выяснили ученые. Риск связан с тем, что при нагреве масла для приготовления пищи в нем выделяются альдегиды — химические вещества, способные увеличить артериальное давление и сокращать показатели так называемого «хорошего» холестерина или липопротеидов высокой плотности.Кроме того, жареные продукты питания имеют большое количество калорий, а также жира. Со временем это блокирует артерии, что может привести к инфаркту и инсульту.