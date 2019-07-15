Врачи назвали самую полезную сладость к кофе

Чем полезны финикиНебольшое количество фиников не только насыщает организм, но и дарит необычайную пользу. Съедая всего 3 финика в день, вы обеспечите организм практически всеми нужными микроэлементами. Многие врачи советуют заменить вредные конфеты сладкими финиками.Чистые сосуды. В финиках присутствует большое количество калия. Он не только поддерживает нормальную работу сердца, но и помогает очистить закупоренные сосуды. Это в свою очередь поможет предотвратить сердечные приступы и заболевания.Здоровая печень. Финики помогают очистить печень от токсинов, а также снижают риск появления цирроза. Также они облегчают симптомы фиброза печени — заболевания, при котором происходит постепенная замена ткани печени на грубую рубцовую.Хорошее зрение. Оказывается, финики способны улучшать зрение лучше, чем морковь. А всё потому, что содержат большое количество витамина А.Прилив бодрости. Если вы хотите почувствовать себя бодрым и полным сил, перекусите финиками. Съев всего 3 финика, вы получите заряд энергии на целый день.Пищеварение. Финики — это идеальная еда для пищеварения, она полезна при расстройствах желудка. Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и даже рака желудка необходимо есть этот продукт.Афродизиак. Арабские женщины много веков используют в качестве афродизиака финики. Растерев плоды, они добавляют их мужчинам в кофе. Этот продукт содержит различные аминокислоты, которые повышают либидо и умножают сексуальную выносливость.Для красоты. При ломких волосах, тусклой и сухой коже, ранних морщинах, трещинах на губах нужно есть финики. Иногда их используют даже в составе масок.Лучше всего выбирать финики с косточкой, темные и морщинистые. Плоды должны быть целые, в меру мягкие, а их поверхность — матовая.Наслаждайтесь полезным сухофруктом, который подарит вам крепкое здоровье.