Шесть привычек, которые вредят почкам
Медики рассказали, с какими привычками следует распрощаться, чтобы не загубить почки.
Малоподвижность. При недостатке двигательной активности и в особенности при длительном сидении на стуле циркуляция крови в нижней части тела ослабевает, что грозит застойными процессами. При этом возникает замкнутый круг: из-за недостаточно активного кровообращения работа почек становится более вялой, что снижает качество фильтрация крови, а это в свою очередь еще сильнее ухудшает состояние парного органа.
Недосып. Данные ряда исследований, проводившихся в разных странах, говорят о том, что риск появления и развития почечной недостаточности повышается у тех, кто тратит менее 7 часов.
Переохлаждение. Данный фактор является главным пусковым механизмом пиелонефрита, острого воспаления. Его симптомы: повышенная температура, боль в пояснице, болезненное мочеиспускание. Врачи отмечают, что особенно актуальной проблема переохлаждения становится в сезон летних отпусков.
Привычка терпеть при позывах в туалет. Ученые настоятельно рекомендуют своевременно отзываться на призывы организма очиститься от вредных веществ и избытка жидкости, и не медлить с посещением туалета при естественных позывах.
Постоянные диеты и попытки худеть. Специалисты объясняют: почки окружены жировой защитной капсулой. При сильном похудении эта жировая прослойка уменьшается, что понижает и степень защиты почек.
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