Врачи объяснили, в чем опасность мягких игрушек
Выяснилось, что около 90% детей регулярно роняют свои игрушки на пол.75% игрушек не обрабатывались после болезни ребенка, а 20% не стирались вообще никогда.
Так, выяснилось, что 80% игрушек были заражены стафилококком. Почти четверть игрушек содержала колиформы, указывающие на возможное присутствие вредных организмов.
Чтобы избежать заражения ребенка, мягкие игрушки врачи рекомендуют стирать с использованием специального антибактериального порошка. Важный момент — стирать игрушки следует отдельно, чтобы избежать перекрестного заражения. Также важно хорошо просушить игрушку, так как возможно размножение грибков.
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