Врачи объяснили, в чем опасность мягких игрушек

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что 80% плюшевых мишек, которыми играют дети, были заражены бактериями, вызывающими отравление.Выяснилось, что около 90% детей регулярно роняют свои игрушки на пол.75% игрушек не обрабатывались после болезни ребенка, а 20% не стирались вообще никогда.Так, выяснилось, что 80% игрушек были заражены стафилококком. Почти четверть игрушек содержала колиформы, указывающие на возможное присутствие вредных организмов.Чтобы избежать заражения ребенка, мягкие игрушки врачи рекомендуют стирать с использованием специального антибактериального порошка. Важный момент — стирать игрушки следует отдельно, чтобы избежать перекрестного заражения. Также важно хорошо просушить игрушку, так как возможно размножение грибков.