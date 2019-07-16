Названо негативное последствие употребления творога

Этот продукт усугубляет проблемы с почками.Врачи предупредили, что употребление творога негативно сказывается на здоровье почек. Также кисломолочный продукт противопоказан для тех, кто страдает непереносимостью лактозы и больным атеросклерозом.Творог содержит аминокислоты, витамины группы А, B, E, P, магний, железо, кальций и является очень полезным продуктом для тех, у кого отсутствуют противопоказания к его употреблению.Но даже в таком случае стоит грамотно вводить кисломолочный продукт в свой рацион. Чрезмерное количество употребляемого творога может привести к повышению уровня холестерина в организме, а также негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.В случае же проблем с почками, данный кисломолочный продукт категорически противопоказан. Высокое содержание белков в твороге делает его нежелательным блюдом и в рационе больных атеросклерозом.Из диеты страдающих непереносимостью лактозы этот вид домашнего сыра исключается полностью, так как может вызывать запоры, метеоризм, болям в животе и рвоту.