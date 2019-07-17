Названы опасные лекарства для потенции и сердца

Препараты, которые принимает человек по назначению врача для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, могут быть опасными для работы других органов, что нужно учитывать при длительном приеме.Аспирин. Лекарство, которое принимают для профилактики тромбозов и в некоторых других случаях, может сильно навредить слизистой вплоть до эрозий желудка и кишечника. Ацетилсалициловая кислота может привести к кровотечениям внутренних органов и в мозге, что приводит к инсульту.Препараты мочегонного действия. Часто назначают при сердечной недостаточности, при отёках в ногах. Диуретики снижают нагрузку на сердце, выводя лишнюю воду. Но вместе с жидкостью организм теряет электролиты, что приводит к слабости, головокружению, предобморочному состоянию, боли в сердце.Препараты-гликозиды. Принимают при аритмии. Крайне важно принимать точную дозу и схему, иначе проблемы с сердцем могут усугубиться, сердечный ритм ещё больше нарушается, как и проводимость импульсов в сердце.advertisementБета-блокаторы. Их принимают после инфаркта, при аритмии, стенокардии, гипертонии и некоторых других состояниях. Побочные эффекты от неселективных бета-блокаторов могут привести к обострению бронхиальной астмы, бронхита, а также приведут к серьезным нарушениям потенции и к депрессии.Нитроглицерин. Резко снижает давление и приводит к сильным головным болям.