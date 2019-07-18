Развенчаны мифы о напитках, утоляющих жажду

В жару потоотделение становится более интенсивным, быстро теряется влага и в результате организму катастрофически не хватает жидкости.Казалось бы мелочь, но из-за нее снижается работоспособность, ухудшается настроение, человек чувствует себя вялым и сонным.К тому же, при нехватке воды замедляется метаболизм и ухудшается работа внутренних органов, ведь все биохимические процессы в нашем организме происходят в водной среде.В жару важно постоянно пить свежую чистую воды, желательно минеральную, так как с потом организм теряет не только жидкость, но и микроэлементы, а просто очищенная вода из крана восполнить их нехватку не может «Норма потребления чистой воды ежедневно составляет 1,5-2 литра. Но в жару эта цифра должна быть существенно увеличена. Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить постоянно небольшими порциями в течение всего дня, не дожидаясь жажды. Первый стакан воды выпивать нужно еще утром, сразу после пробуждения», -посоветовала медик.Врач призвала всегда носить с собой в сумке бутылку воды и пить постоянно, где бы вы не находились.Важное уточнение: пить ледяную воду в жару не стоит, так как из-за разницы температур легко простудить горло, к тому же холодная жидкость будет раздражать стенки желудка. Также такой напиток снижает кровоснабжение слизистой оболочки желудка, и организму потребуется больше энергии, чтобы нагреть ее до температуры тела. Чтобы быстрее утолить жажду, пейте воду и травяные чаи комнатной температуры, тогда они быстрее будут «всасываться» в стенки желудка и проникать в клетки.