Назван необычный метод лечения солнечных ожогов

Лучшая косметика — природная.Какие процедуры летом помогут вылечить солнечные ожоги, а также избавиться от угревой сыпи.Для лечения угревой сыпи и при солнечных ожогах рекомендуется маска из салата. Это совершенно безопасная маска, которая не вызовет аллергии. Мелко нарежьте пучок салата, залейте небольшим количеством воды и отварите 5 минут.Отваренные листья салата выложите на салфетку, немного остудите и в теплом виде нанесите на кожу.