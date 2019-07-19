Медики рассказали, как сделать бургеры полезными

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Как часто их можно есть.Эксперт в области здорового питания Антонина Стародубова обратилась ко всем любителям сочных и хрустящих бургеров: «Включайте их в рацион по принципу: чем реже, тем лучше».Так, по ее словам, бургеры – это еда, изобилующая калориями. Калорийность одного бургера ресторанного производства может достигать 350 ккал, а во многих случаях она даже еще более высокая. В бургерах очень много насыщенных жиров, простых углеводов и соли – все эти компоненты оказывают стимулирующее действие на рост жировой ткани. Блюдо советуют есть не чаще, чем раз в неделю.Впрочем, куда более здоровой пищей окажутся бургеры, приготовленные в домашних условиях. Для этого стоит лишь заменить булку на цельнозерновой хлеб, котлету — из нежирных сортов мяса — не жарить, а запекать, а также не злоупотреблять, а то и вовсе обойтись без соусов, которые увеличивают жирность и концентрат калорийности бутерброда.Диетолог рекомендует «в прикуску» с бургером есть свежие овощи — чем больше овощей, тем сытней, полезней и органичней для обмена веществ будет ваш ужин!