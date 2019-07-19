Названы «незаметные» симптомы рака мозга

Чему стоит придавать значение.Британские ученые провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.По словам специалистов, в большинстве случаев больные не придавали значения новым неприятным ощущениям.Отмечается, что многие пациенты не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения, на то, что стали «более неуклюжими», стали чаще испытывать усталость, ощущать дежавю и чувствовать некие запахи.Некоторые из них объясняли появившийся дискомфорт, например, загруженностью на работе или преклонным возрастом.«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык», — рассказала одна из участниц опроса.Согласно опубликованным данным, многие респонденты приняли решение обратиться за помощью к врачу лишь тогда, когда у них появились подозрения на инсульт или деменцию.