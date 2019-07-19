Медики поделились секретами, как заставить мозг быстрее чувствовать сытость

Аппетит контролируется областью мозга — гипоталамусом.Гормоны инсулин и лептин, содержание которых повышается после еды, воздействуют на гипоталамус, и он подавляет аппетит. Однако есть и другой путь регулирования аппетита без участия гормонов — через вкусовые рецепторы. Это возможно благодаря мозговым клеткам таницитам, выстилающим дно третьего желудочка в мозге. Танициты получают информацию о еде через рецепторы на языке и передают сигналы в гипоталамус по своим длинным отросткам. Так какие же продукты могут заставить мозг быстрее чувствовать сытость.С высоким содержанием аминокислот аргинин и лизинВо время исследования Уорикского университета (Великобритания) ученые добавили в подсвеченные клетки мозга концентрированные аминокислоты. Самую сильную и быструю реакцию таницитов обеспечили две незаменимые аминокислоты — лизин и аргинин. В кратчайший срок, всего за 30 секунд, танициты определили эти аминокислоты и передали информацию в гипоталамус.Когда вы потребляете пищу, богатую аргинином и лизином, рецепторы вкуса умами (вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока) на вкусовых сосочках языка отмечают их присутствие и передают сообщение в мозг. Там на них реагируют танициты, подают сигналы в гипоталамус, и аппетит снижается. Зная это, легко можно объяснить, почему люди на высокобелковых диетах чувствуют голод реже и не переедают даже без ограничений по калориям.Аргинин и лизин в большом количестве содержатся в мясе и рыбе: говядине, свинине, курице, индейке, печени, скумбрии, тунце, лососе. Также незаменимые аминокислоты содержатся в растительной пище: чечевице, ростках пшеницы, авокадо. Если вы стремитесь снизить аппетит и потреблять меньше калорий, попробуйте включать эти продукты в каждый прием пищи.С диаметрально противоположными вкусамиЕсли соединить контрастные вкусы в одном приеме пищи, то это позволит задействовать максимальное количество рецепторов и быстрее вызвать сигнал о насыщении. Чтобы проверить этот способ контроля аппетита, условно разделите свою привычную порцию на несколько частей. Теперь наполните каждую часть разными продуктами, например, мясом или рыбой с натуральными специями, овощами, кашей. Можно использовать в качестве приправы домашний кисло-сладкий соус, который также хорошо поработает с вашими вкусовыми рецепторами.Люди, которые едят за один прием пищи небольшие порции разных продуктов, насыщаются меньшим количеством еды. Только знайте меру и кладите в тарелку каждого продукта по паре ложек. 3–4 вида продуктов будет вполне достаточно, чтобы побаловать свои вкусовые рецепторы и обуздать аппетит.Повышающие уровень серотонинаСеротонин — это нейромедиатор, который участвует в передаче сигналов от одного участка мозга в другой. Когда человек наедается, у него выделяется этот гормон, который вызывает расслабленность, спокойствие и умиротворенность. Говорят же, что сытый человек тотчас становится добрым. Это прямое свидетельство, что начал действовать серотонин. Этим же объясняется и стремление многих людей заедать стресс: под воздействием серотонина все переносится гораздо легче. Чем раньше серотонин выделится в кровь, тем быстрее мы почувствуем насыщение и удовлетворение от еды. Но, что интересно, выработка серотонина напрямую зависит от того, что мы едим.Продукты, которые способствуют выработке этого гормона, содержат триптофан — аминокислоту, которая является строительным материалом для производства серотонина. Пища с большим содержанием триптофана помогает быстрее повысить уровень серотонина в крови и стимулирует подачу сигнала о насыщении. К такой пище относятся молочные продукты, орехи, мясо птицы, спаржа, чечевица, турецкий горох, фасоль, кабачки, батат, листовые овощи, яблоки, персики, бананы, артишок, авокадо. В небольших количествах отлично работает и черный шоколад. Он содержит антиоксидант под названием ресвератрол — вещество, способное повышать уровень эндорфина и серотонина.Также повысить уровень серотонина в крови способна любимая вами пища. Ведь если вы получаете истинное удовольствие от еды, то ваш организм вырабатывает нужные гормоны, которые стараются контролировать ваш аппетит. Это и является причиной, почему многие диетологи и консультанты по питанию, окончившие курсы по диетологии, всегда советуют есть в свое удовольствие и не забывать получать наслаждение от пищи.