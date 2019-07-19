Названа неожиданная причина болезни Паркинсона

Окислительный стресс уже длительное время считается одним из факторов этого недуга.Новое исследование связало окислительный стресс с распространением аберрантных белков, вызывающих болезнь Паркинсона.Болезнь Паркинсона — это неврологическое заболевание, которое проявляется такими моторными нарушениями, как тремор конечностей, ригидность лицевых мышц и нарушения устойчивости. Также у пациентов появляются расстройства сна и депрессии.И вот теперь ученые из Немецкого центра нейродегенеративных болезней обнаружили ранее неизвестный механизм, который связывает окислительный стресс с развитием болезни Паркинсона.Было выявлено, что в состоянии окислительного стресса белки альфа-синуклеины начинают, что называется, «путешествовать» от одного нейрона к другому в значительно больших объёмах и с большей скоростью. А это ускоряет обмен вредными частицами белков, что и рождает патологию, захватывающую мозг. Следовательно, окислительный стресс может быть одной из основных причин болезни Паркинсона.Хотя исследование проводилось только на лабораторных моделях, ученым уже известно, что увеличение выработки вредных форм кислорода может встречаться в мозге пациентов с болезнью Паркинсона. Не исключено, что оно вызывается целым рядом условий, включая генетические мутации и внешние воздействия. Оно также может быть связано собственно с процессом старения либо с какими-либо клеточными механизмами, снижающими защиту от окислительного стресса с годами.