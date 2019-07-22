Названы признаки самого смертоносного рака у женщин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Больше трети умирают уже в первый год.На рак яичников приходится не более 4-6 процентов от общего количества злокачественных новообразований у женщин. Однако в большинстве случаев он диагностируется на поздних стадиях, имеет склонность к быстрому росту и метастазированию, а потому является одной из самых частых причин летальных исходов в онкогинекологии.Больше трети пациенток умирают от рака яичников уже в первый год после постановки диагноза, примерно такой же процент женщин, получающих лечение по поводу этого заболевания, живут от пяти лет и более.В случае раннего выявления рака яичников шансы на пятилетнюю выживаемость увеличиваются до 90 процентов, вот только вовремя заметить болезнь довольно сложно.В основном, злокачественное поражение яичников обнаруживается в предклимактерическом и климактерическом возрасте, хотя может встречаться и у более молодых, особенно в случае наследственной формы заболевания.Что такое рак яичниковПонятие «рак яичника» на самом деле включает в себя целую группу злокачественных опухолей, которые могут поражать как эпителиальную ткань яичников, так и герминативные и стромальные клетки.Злокачественное поражение яичников может быть первичным, вторичным (развивающимся из серозных, тератоидных или псевдомуцинозных кистом яичников) и метастатическим.В самом начале болезни опухоль имеет неповрежденную капсулу и не выходит на поверхность органа. На более поздних стадиях происходит вовлечение в процесс матки и маточных труб и его распространение на соседние органы, позже обнаруживаются метастазы в лимфоузлах и органах, расположенных вне брюшной полости.Причины рака яичников«Плохая» наследственность обнаруживается у каждой десятой женщины, страдающей этим заболеванием. Вероятность рака яичников выше, если кто-то из близких родственников болел или болеет раком яичников и молочных желез, а также меланомой, злокачественными новообразованиями поджелудочной железы и других органов.