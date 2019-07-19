Назван простой способ похудеть за две недели на 18 кг

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Экстремальная белково-овощная диета поможет быстро и эффективно согнать лишний вес.Как сообщают диетологи, существует много методов похудеть, но среди них есть самый быстрый способ. Эффективная диета поможет похудеть на -18 кг за 2 недели, и это реально. План питания основан на белково-овощном потреблении продуктов.Эксперты в питании назвали суть данной диеты. Она заключается в потреблении пищи каждые 3 часа. И последний приём должен обязательно включать в себя стакан кефира. Но есть один нюанс: съедать можно не больше того, что женщине помещается в руку.Диетологи советуют также полностью исключить из рациона соль и сахар. Среди разрешенных продуктов нужно отметить вареные яйца, мед, огурцы, куриную грудку и отварную рыбу.«Также можно есть зелень, и обязательно есть творог. Все продукты низкокалорийные, и быстро выводятся из организма. Самое важное требование: быть на белково-овощной диете нельзя более 2-х недель. Но и этого времени хватит, чтобы похудеть максимум на 18 кг. Если продлить диету, то начнется истощение», — говорят эксперты.Важно понимать, что каждая диета — это вред для организма, но многие женщины готовы на всё ради заветных цифр на весах. Поэтому диетологи советуют использовать менее вредный план питания, которым и является белково-овощная диета. Если говорить о вреде быстрого похудения по указанной схеме, то диетологи отмечают обострение хронических недугов, снижение работоспособности организма, повышение кровяного давления и негативное влияние на психоэмоциональное состояние человека.Однако всё это «цветочки» в сравнении с остальными диетами. Кроме того, большинство людей указанных негативных последствий на себе ощущать не будет. Негативный эффект оказывается лишь на людей с хроническими болезнями. Поэтому, прежде чем устраивать для себя диету, стоит обязательно проконсультироваться с врачом-диетологом. Ибо если этого не сделать, последствия могут быть очень плачевными.