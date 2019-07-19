Врачи рассказал, когда лучше употреблять сладкое

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Самым выгодным временем для сладкого считается с 15:30 до 17:00.По мнению врачей если уж без сладкого никак, то надо его употреблять хотя бы в определенное время.В качестве сладкого диетолог Анна Ивашкевич советует кушать сладости с небыстрыми углеводами. К ним она относит горький шоколад, зефир, пастилу.Жирные кремовые десерты, которые не несут никакую пользу организму, эксперт по питанию советует вообще исключить из рациона. Такого рода сладости, по ее словам, дадут о себе знать в виде лишних килограммов на талии.Самым выгодным временем для сладкого считается с 15:30 до 17:00. В эти часы значительно снижается выработка двух гормонов — кортизола и мелатонина. В связи с чем и появляются сонливость и апатия, при которой помогут небольшой десерт и чашка кофе.