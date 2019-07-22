Брак этого витамина приводит к ожирению

Витамин D способствует похудению.Витамин D способен обеспечить устойчивое похудение — достаточная концентрация этого витамина в организме способствует потере лишнего веса, в то же время, как недостаток его приводит к ожирению.Такую информацию обнародовали в ходе Европейского собрания по эндокринологии. Проведя исследование с участием 232 человек, ученые констатировали, что «высокие дозы этого витамина способствуют профилактике ожирения, причем с малых лет и пожизненно».Среди добровольцев, задействованных в этом проекте, половина принимала витамин D в течение 6 недель — по 10 микрограммов препарата в день. После этого еще в течение года участники испытания тщательно контролировали содержание витамина в крови. Вторая группа была контрольной, то есть, ее участники этот витамин не предпринимали. В результате ученые смогли убедиться, что те пациенты, которые получали витамин D, добились значительного улучшения показателей холестерина и сахара в крови, а также смогли похудеть.По словам ученых, данный витамин активизирует синтез серотонина, являясь его нейротрансмиттером. Производство серотонина имеет большое значение для фигуры — его дефицит запускает гормональную цепную реакцию, которая провоцирует накопление жира в теле.Автор исследования, доктор Евангелия Чармандари, заявила, что пациентам, которые пытаются похудеть, будет проще, если они начнут проверять свой уровень витамина D у врача, а также включать в рацион продукты, которые обеспечивают организм этим микроэлементом.