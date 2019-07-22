Дерматологи рассказали, в чем опасность солнцезащитной косметики

Применение солнцезащитной косметики может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.Такой вывод сделали по результатам исследования экспертов из FDA.Ученые провели эксперимент с участием 24 человек с разным оттенком кожи. Каждый участник применял солнцезащитный крем примерно четыре раза в день и загорал на солнце.Спустя некоторое время специалисты обследовали организмы добровольцев и проанализировали образцы крови. Выяснилось, что солнцезащитный крем провоцирует повышение опасных веществ, несмотря на обеспечение химической защиты.Также у участников нашли аллерген оксибензон, который особенно вредный для мужчин, так как снижает уровень тестостерона. Предыдущие эксперименты еще тогда подтвердили, что солнцезащитный крем может вызывать заболевания иммунной системы и провоцировать развитие опасных опухолей.