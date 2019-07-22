Медики рассказали, почему нельзя есть сырое мясо
Согласно исследованию, проведенному Барселонским институтом глобального здоровья, ацинетобактерии, которые обычно обитают и размножаются в больницах, также могут быть обнаружены в сыром мясе.
Авторы работы пришли к этому выводу, проанализировав бактериальный состав 138 образцов мяса птицы, свинины и говядины, случайно выбранных на шести рынках. И хотя все изоляты были восприимчивы к современным антибиотикам, а их общая распространенность была низкой, эти результаты свидетельствуют о том, что сырое мясо может представлять собой резервуар ацинобактерий и представляет для людей угрозу.
Ацинетобактерии – комплекс неподвижных грамотрицательных бактерий семейства Moraxellaceae, обладающие способностью развивать резистентность ко многим противомикробным препаратам и дезинфицирующим средствам и выживать в условиях больницы.
Как оказалось, патогенные виды ацинобактерий были также обнаружены в пищевых продуктах, которые могут представлять собой источник инфекции для людей.
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