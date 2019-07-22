Названы первые симптомы разрушения печени
От заболеваний этого органа могут страдать не менее 30% населения нашей планеты.
Первый симптом — астеновегетативный. Он напоминает начало простуды. Больной чувствует слабость, упадок сил, у него повышается температура и возникает раздражительность. Могут мучить частые головные боли.
Вторым симптомом, говорящим о больной печени, считается диспептический.
Он характеризуется нарушением аппетита, расстройства желудка чередуются с запорами, может возникнуть вздутие живота, горечь во рту, ощущение тяжести с правой стороны живота. Также кожа может стать бледно-желтой и начать зудеть.
Геморрагический синдром характеризуется кровотечениями из носа, беспричинной потерей веса. Могут начать отекать ноги. а на лице и теле без видимых причин начнут появляться синяки. Когда печень не справляется с выведением токсинов, развивается энцефалопатия.
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