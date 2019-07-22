Названы первые симптомы разрушения печени

Медики назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.От заболеваний этого органа могут страдать не менее 30% населения нашей планеты.Первый симптом — астеновегетативный. Он напоминает начало простуды. Больной чувствует слабость, упадок сил, у него повышается температура и возникает раздражительность. Могут мучить частые головные боли.Вторым симптомом, говорящим о больной печени, считается диспептический.Он характеризуется нарушением аппетита, расстройства желудка чередуются с запорами, может возникнуть вздутие живота, горечь во рту, ощущение тяжести с правой стороны живота. Также кожа может стать бледно-желтой и начать зудеть.Геморрагический синдром характеризуется кровотечениями из носа, беспричинной потерей веса. Могут начать отекать ноги. а на лице и теле без видимых причин начнут появляться синяки. Когда печень не справляется с выведением токсинов, развивается энцефалопатия.