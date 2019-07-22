Диетологи объяснили, какие сухофрукты нельзя есть на диете

Многие люди, которые придерживаются правильного питания и других диет пытаются отказаться от десертов, а также заменить сладкое на сухофрукты.Однако, стоит отметить, что некоторые из высушенных фруктов не способствуют процессу похудения. Более того, это лакомство может провоцировать и набор веса.По словам медиков, даже 100 граммов такого сладкого лакомства может нанести значительный вред организму. Дело в том, что в процессе сушки фрукты теряют массу, однако концентрация фруктозы при этом возрастает.Это говорит о том, что чрезмерное употребление сухофруктов, особенно после приема пищи, будет существенно мешать избавлению от лишних килограммов а, следовательно, увлекаться этими продуктами не стоит.Специалисты рекомендуют на период диеты полностью исключить из рациона курагу, чернослив и финики. Также отказаться стоит от цукатов, которые могут спровоцировать скачок уровня сахара в крови.