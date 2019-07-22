Диетологи сформулировали главное правило успешного похудения

Одними лишь диетами многого не добьешься.Всемирная Организация Здравоохранения заявляет, что ожирение является нарастающей угрозой здоровью населения огромного количества стран. Проблему лишнего веса ощущает на себе практически каждый житель Земли.Из-за неправильного питания жир откладывается по всему телу, особенно, на животе, что приводит к заболеваниям и плохой работе внутренних органов. Врачи назвали единственный эффективный способ избавиться от жира на животе и других местах навсегда.Медики уверены, что ни одна диета не поможет человеку добиться того результата, на который он рассчитывает. Обычные диеты не приводят к положительному результату. Спустя несколько недель таких активных диет и ограничений организм человека, конечно, потеряет вес, но с этим уходит и здоровье. Помимо полученных заболеваний, такие быстрые диеты не приводят к долгосрочному результату. После них вес может вернуться даже в большем объеме.По мнению медиков, главным средством является правильное питание и физическая нагрузка. Многие люди питаются крайне редко, но обильно. Это приводит к тому, что организм не успевает переработать все вредные вещества и жиры, полученные с пищей. Часть этих лишних жиров и откладывается под кожей. Частое дробление приемов пищи помогает организму легче справляться с жирами. Объем приема пищи не должен превышать 250 мл (чуть больше чайной кружки).Другим верным помощником в борьбе с ожирением является активная физическая нагрузка. Современная жизнь провоцирует человека вести малоподвижный образ жизни, а это лишь способствует набору лишнего веса. Чтобы жиры не скапливались, их нужно регулярно «встряхивать». Физическая нагрузка помогает не только предотвратить ожирение, но и укрепить организм и избавиться от других возможных осложнений. Врачи уверены, что обычные диеты не приведут к положительному результату.