Названо заболевание, возникающее при лечении антибиотиками

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Они убивают не только инфекции.Ученые провели исследования и обнаружили, что причиной диареи могут быть антибиотики. Они убивают не только кишечные инфекции, но и полезные бактерии.ААД возникает при применении цефиксима амоксициллина, ампициллина или клиндамицина. Чаще всего недуг наблюдается при применении пенициллина.Под термином «антибиотикоассоциированная диарея» (ААД) понимают диарею, которая возникла через несколько дней после начала применения антибиотиков или до 8 недель после прекращения их приема. Такие препараты изменяют состав микрофлоры кишечника, в частности уничтожают бактерии, которые обычно производят бутират, необходимый для нормального функционирования эпителиальных клеток толстого кишечника. Такие изменения приводят к нарушению переваривания углеводов, препятствуют надлежащему функционированию эпителия кишечника, в результате чего возникает диарея.Спровоцировать состояние может также бактерия Clostridium difficile. Болезнь сопровождается частым стулом, болями в животе и повышением температуры тела. Организм теряет воду и увеличивается количество лейкоцитов в крови.