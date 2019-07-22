Названа медицинская процедура, способная вызвать рак

Малые дозы радиации тоже опасны.Дозы радиации в небольших количествах, такие как рентген, могут вызвать рак. К такому выводу пришла группа ученых-медиков Кембриджского университета в Великобритании.По результатам исследования ученые пришли к выводу, что малые дозы радиации также способны вызывать возникновение раковых опухолей, особенно на коже человека.В исследовании, в частности, говорится, что рентген вызывает у человека мутации клеток в организме, которые ученые называют P53. Именно эти клетки отвечают за возникновение онко — заболеваний.Ученые в ходе многочисленных опытов определили, что чем безопаснее уровни излучения, тем большее количество клеток подвергается мутации.Если перед рентгенов ввести в организм антиоксиданты, то здоровые клетки начинают борьбу с испорченными клетками Р53. Но ученые предупреждают, что постоянное введение препаратов также может навредить и привести к большему распространению дефектных клеток.По словам одного из авторов исследования, профессора Фил Джонса, отметил, риск компьютерной томографии и рентгена пока не изучен как следует, поэтому ученые продолжают исследования.