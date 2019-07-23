Эти простые упражнения помогут натренировать память

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Память человека легко поддается улучшению.В современном ритме жизни наша память нередко «выходит из строя», виной этому — переутомление и однообразие.Бизнес-тренер Александр Белановский, автор книги «Миллион на диване», считает: чтобы укрепить память, надо отучить мозг быть «сторожевой собакой». Удивите себя чем-нибудь неожиданным и непривычным. Сделать это несложно: любое отклонение от привычного распорядка — хорошая «встряска» для организма.Шаг первый: побывайте в новом месте, но всего лишь 10-20 минут.Возвращаясь с работы, выберите непривычную дорогу. Отправляясь за покупками, зайдите в другой магазин, а не туда, где все уже известно. Мозг обязательно отметит, что что-то изменилось.Шаг второй: отправьтесь в незнакомое место на 2-3 часаМожете поехать в гости к другу, который переехал на другой конец города, или пойти в кинотеатр, где вы еще ни разу не были. Или протестировать новое кафе. Можно отправиться в те места, где вы очень давно не были: новым для нашего мозга становится и хорошо забытое старое.Шаг третий: проведите целый день там, где еще не бывали.Подойдет конференция или тренинг, из-за которых вы будете отсутствовать в течение дня на рабочем месте. Еще варианты: поездка с друзьями за город, экскурсия в небольшой старинный городок.Существуют и другие тренировки памяти: новые знакомства и новые знания. Принцип тот же: 15 минут, 2-3 часа и целый день. И все это раз в месяц.Движения избавляют от напряжения и помогают обрести равновесие и спокойствие. А в таком состоянии мы гораздо реже забываем о чем-то важном. Несколько рекомендаций от бизнес-консультанта Павла Лисовского.Записывайте то, что помнить не нужно.Старайтесь не распыляться и заниматься всегда одним делом.Замедляйтесь, обращайте внимание на «мелочи».Если хотите по-настоящему отдохнуть, выйдите из Сети.Чтобы разгрузить левое полушарие, которое ведает логикой и рациональным мышлением, и задействовать правое — творческое, раз в пару дней пробуйте писать левой рукой.