Стало известна, какая диета снижает риск развития рака

Как снизить риск рака толстой кишки.Ученые обнаружили, что у людей, часто включающих водоросли в свой рацион питания, существенно понижен риск развития рака толстой кишки.О пользе водорослей для защиты человека от заболевания раком кишечника сообщили специалисты из National Cancer Center, об исследовании которых подробно рассказывается в статье журнала European Journal of Nutrition. Учеными были изучены особенности рациона 923 человек, которым был диагностирован рак толстой кишки, и 1846 здоровых участников.В результате авторы проекта констатировали, что «включив в рацион питания морские водоросли можно добиться существенного снижения риска возникновения рака толстой кишки».Наиболее выраженный эффект защиты в отношении колоректального рака исследователи зафиксировали у людей, которые составили группу с самым высоким показателем употребления в пищу морских водорослей. В этой группе у ее участников вероятность возникновения и развития рака толстой кишки оказалась на 35% более низкой по сравнению с людьми, которые тоже ели морские водоросли, но изредка и мало.«Употребление ламинарии японской помогло любителям водорослей уменьшить риск развития данного заболевания на 42%, а употребление ундарии перистой — на 18%», — констатировали научные специалисты.