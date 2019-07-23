Врачи объяснили, почему любовь может вызвать рак

Неразделенная любовь очень вредит здоровью.Разбитое сердце – это не только лирика о несчастной любви. Это еще и очень сильный стресс, который испытывает организм. Синдром такоцубо, или синдром разбитого сердца, может даже стать причиной развития онкологических заболеваний. Такое мнение подтверждают результаты исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association.Ученые объясняют, что сильный стресс может вызвать острую «волнообразную» дисфункцию левого желудочка. Такие ощущения мы обычно описываем выражением «щемит в груди». Это, в свою очередь, может привести к внезапной сердечной недостаточности. Когда пациентам в таком состоянии делали электрокардиографию (ЭКГ), то результаты были похожими на те, что имеют люди, которые перенесли инфаркт миокарда.Кстати, синдром разбитого сердца – это не только про несчастные отношения. Это в принципе о сильных эмоциях, с которыми человек не может справиться. Например, смерть близкого человека. Хотя это может быть и волна положительных эмоций, которая накрывает с головой. Подобные ситуации мы описываем словами «слезы радости». Но на самом деле это самый настоящий стресс.Конечно, нам нужно время, чтобы исключить эмоции, проанализировать обстоятельства и жить дальше. И это нормально. Главное – не задерживаться в состоянии внутренней нестабильности надолго. Потому что когда состояние эмоциональной подавленности, апатии, депрессии длится месяцами, организм начинает уничтожать сам себя.По данным исследований, каждый шестой с синдромом разбитого сердца страдает раком. Цепочка такая: мощный стресс – сердечная недостаточность – появление злокачественной опухоли. Причинно-следственные связи между вторым и третьим звеньями ученые еще изучают.Ученые рекомендуют проходить медицинское обследование после пережитых потрясений.