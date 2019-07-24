Названы самые полезные продукты для работы мозга

Мозгу, как и другим органам, нужна правильная и здоровая подпитка.Это позволит улучшить его деятельность, насытить необходимыми питательными веществами. Есть целый ряд продуктов, которые чрезвычайно полезны для мозга.Цельнозерновой хлебСамым важным и главным источником энергии для мозга является глюкоза. От её нехватки возможны различные негативные последствия, например, снижение работоспособности. А цельнозерновые продукты, например, хлеб, позволят получить достаточное количество глюкозы, а соответственно, энергию. Низким гликемическим индексом обладают пшеница, овёс, коричневый рис, ячмень, отруби. Всё это чрезвычайно полезно для мозга. Они улучшат кроветворение мозга, умственную деятельность.Грецкие орехиЕщё один крайне важный и полезный для мозга продукт. В его составе есть всё необходимое для ума и организма в целом – витамины Е, В, клетчатка, калий, антиоксиданты. Благодаря этому виду орехов можно улучшить когнитивные процессы головного мозга и память.ЗеленьЗелень является очень полезным для мозга продуктом, который помогает снизить вероятность развития слабоумия. Как правило, этот недуг сопровождает человека при старении. Он проявляется как ослабление и ухудшение памяти. А вот при потреблении зелени можно замедлить дисфункцию головного мозга, а возможно даже предотвратить отмирание его клеток. Суть в том, что зелень богата витамином К, который как раз необходим головному мозгу. Наиболее полезными можно назвать шпинат, петрушку, укроп, зелёный лук, щавель.ЯйцаБлагодаря холину в яйцах мозг начинает работать гораздо лучше. За счёт этого продукта улучшается проводимость нервных импульсов и поступление нейронов к коре мозга.РыбаВ рыбе есть множество незаменимых жирных кислот. Омега-3 есть во многих видах этого продукта – лосось, тунец, скумбрия, форель и других. Поэтому, если хочется улучшить работу мозга, нужно есть как минимум одну порцию такого продукта в неделю.ГолубикаДанная ягода тоже полезна для мозга, так как замедляет старение его клеток и улучшает работу памяти. Голубика содержит фитохимические вещества, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.Какао-бобыКакао способен привести в тонус, снизить уровень холестерина. Пить его крайне полезно для улучшения мозговой активности. В составе какао-бобов есть флавоноиды, которые улучшают головной мозг. А есть шоколад тоже не будет лишним, так как это поможет улучшить настроение и снять напряжение.БрокколиПоедание брокколи позитивным образом отражается на состоянии головного мозга. В первую очередь этот продукт позволяет предотвратить преждевременное слабоумие. В брокколи есть много витаминов группы В, С, Е, РР, К, а также калий, кальций, магний, железо и фолиевая кислота. В том числе овощ помогает защитить от болезней сердца, нервные расстройства, подагру, склероз и нарушение обмена веществ.ПомидорыРаботы мозга будет заметно улучшена, если включить в рацион помидоры. В их составе имеется ликопин, который борется с раковыми клетками, замедляет старение, а антоцианы предотвращают ишемическую болезнь сердца, образование тромбов.Тыквенные семечкиВ этом продукте много цинка, который отлично сказывается на работе головного мозга. Всего лишь 100 граммов семян тыквы помогут восполнить суточную норму этого компонента на 80 процентов. Кроме того, в них есть калий, магний, кальций, полезные жиры и кислоты, нужные мозгу.