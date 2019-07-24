Врачи перечислили продукты, избавляющие от проблем с суставами
Существуют продукты, которые могут облегчать состояние людей, страдающих от болей в суставах.
О продуктах, способных помогать при суставной боли, сообщается в журнале Annals of the Rheumatics Diseases. Учеными было проведено исследование, в котором приняли участие порядка 6 тысяч человек. Оно показало, что для защиты от такой боли могут быть полезны продукты с высоким содержанием клетчатки.
Клетчатка
Специалисты экспериментировали: длительное время одна группа участников питалась продуктами, богатыми клетчаткой, тогда как другая употребляла их в небольшом количестве. В итоге было установлено, что у людей из группы, в которой ели много клетчатки, риск развития болезненных воспалительных заболеваний суставов снизился на 61%.
Кроме того, констатируют исследователи, продукты с клетчаткой оказывают положительное влияние на бактериальную флору кишечника. При этом уменьшается токсическое действие на организм вредных бактерий, что также способствует уменьшению болевых ощущений.
Оливковое масло
Ученые рекомендуют употреблять в пищу оливковое масло всем, кто столкнулся с проблемой боли в суставах. По их словам, на больные суставы при этом оздоровительным образом влияют содержащиеся в составе этого масла омега-3 жирные кислоты. Они оказывают выраженный противовоспалительный и антиоксидантный эффект.
Грейпфрут
В грейпфрутах содержится большое количество противовоспалительных соединений, которые незаменимы при артритах, констатировали специалисты.
Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты эффект этих веществ может быть очень сильным.
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