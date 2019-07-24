Врачи объяснили, как сливочное масло влияет на развитие диабета

Сливочное масло абсолютно безвредно для здоровья.Потребление масла практически не связано с такими показателями, как смертность, и не влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, – заявили ученые из США в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.Мало того, уровень потребления сливочного масла обратно пропорционален развитию сахарного диабета, то есть, в соответствии с результатами последнего эпидемиологического исследования, может оказывать даже защитное действие.Ученые из университета Тафтса проанализировали связь потребления сливочного масла с хроническим заболеванием и смертности от всех причин. Мета-анализ на основе систематического обзора и нескольких академических и медицинских баз данных, позволил выделить девять подходящих научных исследований из стран, представляющих результаты 636 151 уникальных участников: работа охватывала в общей сложности 6,5 миллионов человеко-лет наблюдения, что позволило достаточно точно определить степень относительного риска.Расход масла (1 порция) был стандартизирован по всех исследованиях исходя из расчета до 14 г в день, что соответствует по объему примерно одной столовой ложке. В описанных исследованиях среднее потребление сливочного масла колебалось от примерно 0,3 порции в день до 3,2 порций в день. Ученые обнаружили лишь незначительные связи между повышением ежедневной порции сливочного масла с уровнем общей смертности, риском сердечно-сосудистых заболеваний и развитием диабета. «Даже если люди, которые едят больше масла, в целом хуже питаются и ведут более нездоровый образ жизни, масло оказалось в целом довольно нейтральным», – резюмировали авторы работы.