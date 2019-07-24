Эксперты перечислили полезные свойства грибов

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Этот продукт оказывает целебное воздействие на организм.Эксперты в области питания и диетологи рассказали о том, чем грибы полезны для организма человека. Кроме того, специалисты назвали количество грибов, которое можно смело употреблять каждый день.Врач-диетолог Елена Ливанцова заявила, что грибы являются полезным продуктом, поскольку положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, а также оказывают противовоспалительный эффект. Грибы богаты такими компонентами, как белки, витамины B и C, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий и железо.По словам Ливанцовой, грибы также являются диетическим продуктом, поскольку в них нет холестерина и практически не содержится жир. Суточная норма употребления грибов составляет примерно 120 – 150 граммов. Причём, если у человека нет заболеваний, из-за которых грибы ему противопоказаны, то данный продукт можно употреблять каждый день.Врач-гастроэнтеролог Леонид Лазебник, в свою очередь, напомнил, что грибы будут полезны только в том случае, если они собраны в правильном месте. Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу грибы, которые были собраны вблизи автомобильных трасс, поскольку грибы способны впитывать в себя токсины и тяжёлые металлы, подобно губке. Лучше всего для еды подойдут грибы, которые выращены в агрокультурных хозяйствах.В сыром виде грибы есть также не рекомендуется. Специалисты предлагают в качестве наиболее здорового способа приготовления жарку без масла, либо на гриле.