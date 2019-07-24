Эксперты предупредили об опасности кондиционеров

Группа врачей провела ряд исследований и пришла к выводу, что кондиционер не так безвреден, как может показаться на первый взгляд.Выяснилось, что особо опасно находиться под потоком воздуха, который идет от кондиционера.В ином случае есть очень большой риск переохладиться и получить воспаление седалищного нерва. Известно, что в жаркое время года таких пациентов очень много.Еще часто бывают простуды, гаймориты, бронхиты и даже воспаление легких.Стоить помнить, что кондиционер понижает температуру в закрытом помещении, но не дает необходимого в жару притока свежего воздуха.