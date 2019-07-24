Эксперты предупредили об опасности кондиционеров
Выяснилось, что особо опасно находиться под потоком воздуха, который идет от кондиционера.
В ином случае есть очень большой риск переохладиться и получить воспаление седалищного нерва. Известно, что в жаркое время года таких пациентов очень много.
Еще часто бывают простуды, гаймориты, бронхиты и даже воспаление легких.
Стоить помнить, что кондиционер понижает температуру в закрытом помещении, но не дает необходимого в жару притока свежего воздуха.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий