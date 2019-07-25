Медики подсказали, как укрепить детский иммунитет летом

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В летний период все необходимые микроэлементы и витамины можно найти в сезонных овощах и фруктах.К тому же, не лишним будет взять на вооружение рецепты народной медицины для укрепления здоровья.«Залог крепкого иммунитета ребенка – наличие как можно большего количества полезной растительной пищи в рационе и исключение максимального количества вредных продуктов.Сезонные ягоды, фрукты, овощи содержат практически все, что необходимо детскому организму для укрепления здоровья и подготовки к осенне-зимнему периоду. В сезон нужно есть как можно больше ягод, натуральные салаты без майонеза, а с заправкой маслом, причем желательно оливковым.Обязательно включайте в рацион зелень – дети ее, конечно, не очень любят, но небольшое количество петрушки, базилика, укропа, листового салата в готовых салата или, к примеру, на картошке-пюре могут и не заметить» — говорит эксперт.По словам диетолога, очень полезны для детей также каши – они не только содержат ценные микроэлементы, железо и ряд витаминов, но и прекрасно чистят организм от вредных веществ, которые неизбежно в него попадают с пищей, или даже с воздухом.Врач также рекомендует обратить внимание на рецепты народной медицины.«Народные средства предлагают немало рецептов укрепления иммунитета.Всем известны удивительные свойства эхинацеи, женьшеня, солодки и лимонника. Травяные чаи из этих растений отлично поддерживают защитные силы организма. Вот только, от таких полезных растений как имбирь и эхинацея в жару стоит отказаться – они «согревают» организм, потому более уместны в прохладное время года. Летом прекрасно утопит жажду охлажденный легкий отвар мяты или мелисы с дольками лимона.Также очень полезен отвар из плодов шиповника. Его можно смешать с медом и пить остывшим, как компот, — ребенку наверняка понравится. Не откажется он и от ягодного морса на основе перетертой клюквы или любых сезонных ягод», — поделилась рецептами диетолог.Отличный рецепт для укрепления иммунитета — чай из листьев и веточек малины, ромашки, липы, листья черной смородины и земляники, суданской розы (каркаде), мяты и эвкалипта.