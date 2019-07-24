Медики рассказали, кому нельзя есть имбирь

Имбирь — корень здоровья.Он полон витамином и обладает едва ли не целебными свойствами. Однако стоит помнить, что употреблять его нужно аккуратно, дабы не навредить здоровью.Люди с расстройствами кровиИмбирь может ухудшить состояние крови людям, которые страдают гемофилией — хронической кровоточивостью, которая появляется на почве пониженной свертываемости крови. Причина в том, что имбирь ускоряет кровообращение.БеременныеВ имбире содержится много сильнейших стимуляторов, которые способны вызвать преждевременные сокращения у беременных. Особенно опасно употреблять корень в последнем триместре.Люди, пытающиеся набрать весИмбирь уменьшает аппетит, а также ускоряет метаболизм. Таким образом, люди, которым нужно поправиться, должны избегать употребление имбиря, а также любых добавок, в состав которых он входит.Люди, употребляющие лекарства для регуляции артериального давления или лечения сахарного диабетаВы спросите, чем может мешать имбирь этой группе людей? Все тем же, он ускоряет метаболизм, поэтому некоторые лекарства могут попросту не успевать выполнять свою функцию. Особенно рискованно комбинировать имбирь с антикоагулянтами, бета-блокаторами и лекарствами на основе инсулина.