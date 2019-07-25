Названа года, защищающая организм от рака

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Учёные считают, что употребление малины не только повышает иммунитет, но и сдерживает развитие раковых клеток.Ягода богата различными витаминами и служит превосходной поддержкой для работы всего организма.Данный продукт обеспечивает высокий защитный эффект, помогая бороться с онкологическими заболеваниями. Группа ученых университета США в Клемсоне провела эксперимент, в котором лабораторным животным, имеющим опухоли кишечника, добавляли в пищу экстракт малины.По окончании исследования специалисты установили, что свыше 90% генетически пораженных клеток погибли. В составе ягоды имеется коллагеновая кислота, препятствующая увеличению количества повреждённых структур. Вместе с тем, российские онкологи заявляют, что малину нельзя считать панацеей от рака. Её можно использовать как профилактическое средство с целью недопущения развития злокачественных новообразований.Ягоды повышают иммунитет, в них присутствуют витамины В, С и Е, имеется фосфор, магний, калий, железо и фолиевая кислота. Названный набор микроэлементов является эффективным сдерживающим фактором для недопущения развития рака.