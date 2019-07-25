Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть

Исследования показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания.Как быстро уснуть — этот вопрос беспокоит нас время от времени. Наши предки отводили сну много времени, потому что их суточный ритм зависел от восхода и захода солнца.Мы располагаем искусственным светом, который позволяет продлить период бодрствования и, стало быть, сократить время сна, но специалисты говорят о том, что нужно спать около девяти часов в сутки.Как быстро уснутьСлаженный график дня — главное немедикаментозное средство борьбы с бессонницей.Не ешьте перед сном. Этот фактор мешает уснуть. Лучше всего ужинать часа за 2-3 до сна.Примите душ за несколько часов до того, как ложиться спать. Но обязательно высушите волосы перед тем, как лечь в кровать.Не смотрите телевизор и не сидите за компьютером.Попробуйте поменять свое местоположение и заметить наиболее удобное.Перед тем, как ложиться спать, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Для этого почитайте книгу или добавьте запись в дневник о своем дне.Переоденьтесь в пижаму перед сном. Можно спать либо в белье, либо голышом.Определите, что помогает вам хорошо выспаться. Поймите, каким должен быть свет в комнате, какой должна быть температура и т. д. Создайте для себя комфортные условия в спальне.Умойтесь, почистите зубы и сходите в туалет.Придумайте собственный ритуал перед сном. Это может быть маленькая чашка травяного чая или любимая музыка перед сном.Перед сном стоит составить список дел на завтра. Таким образом, ваш мозг перестанет думать о том, что будет завтра.Внимательно относитесь к своевременной смене постельного белья.Настройте освещение так, чтобы вам было комфортно.Что делать после того, как вы выключите светДумайте только о хорошем. Можете «посчитать овец»Примите удобную позу в кровати.Расслабьтесь и скажите себе, что быстро уснете.Метод засыпания за одну минутуСпокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд.Задержать дыхание на 7 секунд.После этого не торопясь выдыхать через рот в течение 8 секунд.Такая практика успокаивает ваш разум. Также ваша центральная нервная система будет постепенно успокаиваться, а чувство тревоги уходить.Такая практика засыпания несколько веков известна индийским йогам. Они использовали ее во время своих медитаций, чтобы достичь полной релаксации.