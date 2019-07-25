Известная пищевая добавка оказалась смертельно опасной

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Исследование подтвердило потенциальный вред аспартама.Британские ученые из Университета Сассекса выяснили, что популярный продукт «здорового питания» несет смертельную опасность для человеческого организма.В результате исследования выяснилось, что подсластитель аспартам, которым обычно заменяют сахар, может представлять опасность для здоровья человека. По мнению специалистов, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) не обращает внимания на исследования, доказывающие смертельную опасность сахарозаменителя.Стоит отметить, что впервые ученые обнаружили смертоносность аспартама еще в 1974 году. Как правило, этот сахарозаменитель обозначают Е951. Специалисты считают, что он способен повредить головной мозг, вызвать развитие рака печени и легких, нейроэндокринные расстройства и т. д.