Названа наиболее полезная для гипертоников ягода

Жара повышает давление.Аномальная жара, которая распространилась по некоторым территориям Украины, приносит множество проблем людям с повышенным артериальным давлением и тем, кто страдает от метеозависимости.В летний период есть довольно простой выход решить некоторые проблемы со здоровьем для страдающих гипертонией. Тем более что сейчас есть для этого прямая возможность.Повышенное содержание витамина С, который способствует укреплению стенок сосудов, улучшает кровоток и насыщает кровь кислородом, способствует тому, что всем известная смородина снижает повышенное артериальное давление, облегчая симптомы гипертонии.Кроме того, в летний период для снижения повышенного артериального давления необходимо включить в рацион цитрусовые, цветную капусту, болгарский перец и различные фрукты и овощи ярких расцветок.Лето как нельзя лучше подходит для насыщения организма полезными витаминами и минералами, что положительно сказывается на снижении давления без лекарств, отмечают специалисты.