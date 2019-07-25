Специалисты выявили неожиданную причину ожирения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Бразильские ученые выяснили немаловажную деталь, без которой похудение становится невозможным.Так, научные сотрудники Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии, а также их европейские коллеги выяснили, что пропуск завтрака приводит к повышению риска ожирения и развития диабета второго типа, а также аннулирует процесс похудения. Особенно это касается подростков.Исследователи проанализировали данные о свыше 3000 подростках в возрасте от 12,5 до 17,5 лет, которые проживали в ряде крупных европейских городов, а также о 991 бразильском подростке в возрасте 14-18 лет. По итогам анализа ученые пришли к выводу, что среди всех типов поведения, связанных с употреблением пищи, наибольшая предрасположенность к ожирению наблюдается у подростков, пропускающих завтрак.Их средний индекс массы тела гораздо выше, чем у всех остальных, даже несмотря на здоровый сон.Ученые считают, что выявленная взаимосвязь может относиться не только к подросткам, но и к взрослым людям. Эксперты считают, что завтрак не стоит пропускать всем, кто желает избавиться от лишнего веса и не набирать килограммы в будущем.Имеются противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.Напомним, мы писали: чтоб похудеть, нужно принять свою новую фигуру. Также худеть можно во время секса. Также мы писали, как похудеть после 40 лет: гормональный обмен тут ни при чем.