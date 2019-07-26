Этот продукт «здорового питания» оказался смертельно опасным

В борьбе за здоровый образ жизни люди заменили «вредный» сахар на смертельно опасное химическое соединение.В английском Университете Сассекса ученые обнаружили смертельную опасность в популярном продукте «здорового питания».Специалисты пришли к выводу, что подсластитель аспартам, которым заменяют сахар, может быть опасен для здоровья человека. Также ученые отмечают, что Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) не обращает внимания на исследования, доказывающие смертельную опасность сахарозаменителя.Начиная с 1974 года ученые предупреждали о смертоносности аспартама, который обозначается как Е951. Специалисты утверждают, что он способен повредить головной мозг, вызвать развитие рака печени и легких, нейроэндокринные расстройства и другие проблемы со здоровьем.Ученые отметили, что EFSA в 2013 году заявило о безопасности аспартама. При этом в управлении проигнорировали минимум 73 исследования, доказывающих опасность аспартама.