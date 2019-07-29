Развенчаны популярные мифы о пользе грибов

Об этом важно знать.Грибной сезон в этом году начался раньше из-за дождливого и прохладного лета. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие полезные свойства грибов – скорее миф, чем правда.Много ли в грибах витаминов? Очень часто можно услышать мнение о том, что грибы содержат повышенное количество витаминных веществ. Но по словам Елены Соломатиной грибы отличаются очень существенным содержанием воды, и если брать в расчет соотношение микроэлементов со всей массой, то получается, что в грибах не так уж много витаминов.Кроме того, заметила диетолог, грибы содержат в себе вещество хитин, которое затрудняет их переваривание и усвоение грибных компонентов. То есть, всасываемость витаминов и других полезных веществ из грибов может быть довольно низкой.Могут ли грибы заменить мясо? Из-за содержания белка грибам приписывается способность восполнять отказ от мяса. Но Елена Соломатина считает подобное мнение заблуждением – хотя бы потому, что белок из грибов усваивается человеческим организмом гораздо хуже, чем животный. Кроме того, грибной белок значительно уступает животному по аминокислотному составу.«С легкоусвояемым мясом, таким, например, как индейка или кролик, грибы сравнить нельзя», — поделилась мнением диетолог.Помогают ли грибы похудеть? Елена Соломатина сообщила, что грибы из-за их трудного для организма и длительного усвоения действительно полезно добавлять в еду для худеющих. Грибы дают длительное насыщение, обладая невысокой калорийностью.Эксперт заметила, что с точки зрения диетологии грибы правильнее всего отваривать, а также делать из них соусы. Очень хорошо отварные грибы сочетаются с рисом.Но употребление грибов связано с рядом условий. Например, грибы не нужно есть при заболеваниях желудка, печени и поджелудочной железы. Грибы, будучи тяжелой для пищеварения пищей, способны оказаться слишком большой нагрузкой для ЖКТ и спровоцировать нарушения в кишечной микрофлоре.Также не стоит увлекаться маринованными и солеными грибами, жареными грибными блюдами или грибами в жульене. Избыток соли и жиров идет во вред организму, и такие блюда по словам диетолога можно использовать лишь как редкое лакомство и только людям с хорошим здоровьем. Доводы эксперта по питанию опубликовало издание «Комсомольская правда».