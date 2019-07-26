Названы основные правила питания для женщин после 30

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От питания зависит ваше здоровье, хорошее самочувствие, молодость и красота.За питанием важно следить всегда. Почему особое внимание диетологи уделяют именно рациону после 30? Потому что меняется гормональный фон, организму все сложнее справляться с перееданием и жесткими диеты. Плюс в этом возрасте некоторые болезни уже начинают давать о себе знать, поэтому все же стоит задуматься о своем здоровье. Мы расскажем несколько простых правил, на которые нужно обратить внимание.Правило №1: Овощи и фруктыЕсли до этого вы отдавали предпочтение фастуфуду или мясу, то стоит немного изменить свое питание. В основе должны быть овощи и фрукты. И даже зимой не стоит забывать об этом правиле. Замороженные овощи лучше консервации. Организма нуждается в клетчатке, антиоксидантах и флавоноидах. Если вы только начинаете вводить в свой рацион больше овощей, то стоит делать это постепенно. Например, приготовьте на завтрак омлет с овощами. Фрукты хорошо есть на перекус вместо печенья.Правило №2: Меньше жировКоличеству жиров в рацион нужно уделять особое внимание. Конечно же, необходимо сократить присутствие жирных продуктов. Но не стоит забывать, что есть полезные жиры и их исключать нельзя, ведь это может негативно сказаться на эндокринной системе.Правило №3: Сладкое — не для васЕсли вы не может представить своей жизни без сладостей, то это правило вас огорчит. Но все же придется решать этот вопрос. После 30 диетологи рекомендуют есть сахара меньше, особенно вечером. Если же вам очень хочется съесть вкусное пирожное, сделайте это до 12 часов дня.Правило №4: БелокБелок необходим, чтобы фигура оставалась подтянутой. Не стоит забывать, что именно белок сохраняет молодость. Поэтому то не стоит забывать добавлять его в свой рацион.Правило №5: РежимВсе же пришло время выработать режим, если вы этого не сделали до 30 лет. Очень важно завтракать, обедать и ужинать. И не откладывать прием пищи на вечер, потом наедаться и жаловаться на лишний вес. Ведь с возрастом худеть сложнее, а отсутствие режима часто становится причиной переедания и потом появляется плюс на весах.Какие питательные вещества добавить в рацион после 30:КальцийИз-за недостатка эстрогена происходит истончение плотности костной массы. Поэтому важно, чтобы в рацион был кальций, который содержится в сое, бананах, тунце, брокколи, миндале.Витамины А, D, E, KЭти витамины замедляют процесс старения клеток. Если в организме дефицит этих витаминов, то следует пропить витаминный курс. Из продуктов стоит отдавать предпочтение черной смородине, болгарскому перцу, молочным продуктам, говяжьей печени, шпинату.Как питаться после 30МагнийОн нужен, чтобы поддерживать функции репродуктивной системы, здоровье сердца и нервную систему. В рацион нужно добавить миндаль, авокадо, тыквенные семечки, злаки, йогурт, гречку, дикий рис, морскую капусту.ЖелезоУ женщин чаще диагностируют анемию. Важно, чтобы в организме не было дефицита железа. Из продуктов стоит выбирать бобовые, морскую капусту,фундук, миндаль, сельдерей, брюссельскую капусту.Жирные кислоты Омега-3Они улучшают липидный обмен, состояние кожи и волос, снижают риск развития аллергии, помогают в профилактике остеопороза и атеросклероза. В рацион нужно добавить мидии, шпинат, брокколи, тунца.