Употребление этого продукта трижды в неделю снижает риск рака

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Рыба защищает от рака кишечника.Ученые, в результате проведенных исследований, выяснили как снизить риски возникновения рака кишечника.Употребление рыбы три раза в неделю снижает риск развития рака кишечника.К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета и Международного агентства по исследованиям рака. Они утверждают, что это открытие касается всех видов рыбы, поскольку она содержит жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в организме.Проведенные исследования свидетельствуют, что воспаление может спровоцировать рак из-за повреждения ДНК, воспалительный процесс также производят молекулы, называемые цитокинами, которые стимулируют рост кровеносных сосудов «питающие» опухоль.Поэтому, те, кто потребляет три или более порций рыбы, имеют на 12 процентов меньше шансов на развитие заболевания, чем те, кто употребляет только одну порцию.«Наше исследование показывает, что употребление в пищу рыбы снижает риск рака кишечника, и его следует поощрять как часть здоровой диеты», — сказал доктор Марк Гантер, руководитель группы пищевой эпидемиологии IARC.