Врач рассказал, какие виды косметики могут вызвать рак

Какие продукты наиболее опасны.Косметика и продукты, вызывающие рак, озвучены онкологом Антоном Шкиряком. Самой вредной считается еда с содержанием канцерогенов, особенно сосиски и колбасы, в составе которых содержится нитрат натрия.Сало и свинина также являются онкогенным продуктом. В «холестериновой бомбе» много опасного для здоровья денатурированного белка.Кроме того, спровоцировать развитие рака могут косметические средства. Например, в состав модного среди девушек шеллака входит формальдегид. Разумеется, существуют допустимые нормы при его производстве, а также рекомендации по длительности ношения гель-лака на ногтях. Однако производитель часто злоупотребляет технологией изготовления, а девушки не всегда придерживаются рекомендаций.Помада – еще один продукт косметологии, в который добавляется оксид титана, вызывающий онкологические процессы в организме. Вредные химические вещества находятся практически во всех красках для волос.Кроме того, врачи называют причинами развития рака стресс, нарушение работы органов кровообращения, патологии сосудов. Медики отмечают, что переживания как таковые не вызывают рост опухолей, однако значительно снижают иммунитет, на фоне которого прогрессирует онкология.Чтобы снизить процент вероятности заболевания раком, необходимо вести здоровый образ жизни, иметь правильные пищевые привычки, выполнять физические нагрузки, пить чистую воду, заявляют онкологи.