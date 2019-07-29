Ученые нашли эффективное средство от лейшманиоза

Лейшманиоз, передаваемый через укус песчаной мухи, считается эндемическим заболеванием в 98 странах.Ежегодно регистрируется 0,7–1,2 миллиона случаев кожного лейшманиоза, инфекции, которая вызывает хронические поражения кожи и суставов, а также боли.Многие пациенты с кожным лейшманиозом получают в качестве лечения пятивалентную сурьму (соединения, которые вводятся внутривенно или внутримышечно), однако эта терапия токсична, и часто больные часто вынуждены от нее отказаться. Кроме того, многие пациенты с кожным лейшманиозом живут в регионах, где это лабораторное лечение недоступно.Ученые из Панамы провели исследование, и выяснили что антибактериальный препарат для местного применения дает возможность избавиться от этого заболевания менее токсичным и более доступным способом. Исследователи проверили два крема, один из которых содержит только парамомицин, а другой – комбинацию парамомицина и гентамицина, который также является антибиотиком. 399 пациентов, принявших участие в исследовании, получали такое лечение в течение 20 дней. Добавление гентамицина не изменило показатель излечения, который составил около 80%.Парамомицин – антибактериальный и противопаразитарный препарат класса аминогликозидов, который продуцируют Streptomyces rimosus. Как правило, парамомицин используют только местно в силу ото- и нефротоксического действия. Механизм действия подобен аминогликозидам. Спектр действия шире. Кроме грам+ и грам- бактерий, активен против амеб, лейшманий, криптоспоридий, некоторых гельминтов. На анаэробную микрофлору, грибы, синегнойные бактерии не действует. Активен против устойчивых к пенициллинам, тетрациклинам, левомицетину, стрептомицину форм бактерий. Применяют для лечения локальных ГВЗ, вызванных чувствительными к нему видами, а также при подготовке б-ных к операциям на кишечнике. Вводят перорально в дозах 0,25 -0,5 г 6 раз в сут на протяжении 10 дней.